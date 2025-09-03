Palermo, l’addio ad Antonio Mazzola: «La vita è fragile, custodiamola come il bene più prezioso»

Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto questa mattina ad Antonio Mazzola, il ventisettenne morto insieme all’amico Domenico Schiavo nel terribile incidente stradale di viale Regione Siciliana. I funerali si sono celebrati al cimitero di Santa Maria di Gesù, officiati da padre Carmelo Iabichella, parroco della stessa comunità.

Un rito segnato dal dolore e dal silenzio, rotto soltanto dalle lacrime dei familiari e dalle parole del sacerdote: «La vita è fragile e per questo bisogna preservarla come il bene più prezioso. Il dolore è immenso per chi rimane, ma dobbiamo pensare che Antonio continuerà a vivere nei cuori dei genitori e di chi gli ha voluto bene».

Antonio, descritto dagli amici come un ragazzo solare e generoso, «capace di regalare un sorriso a chiunque incontrasse», è diventato l’ennesima vittima di un’estate segnata dal sangue sulle strade. Quella che doveva essere una serata di spensieratezza si è trasformata in tragedia, all’altezza del ponte di via Belgio, dove la Kawasaki Z750 su cui viaggiava insieme a Domenico non ha lasciato loro scampo.