Palermo, l'addio ad Antonio Mazzola: «La vita è fragile, custodiamola come il bene più prezioso»

Palermo, l’addio ad Antonio Mazzola: «La vita è fragile, custodiamola come il bene più prezioso»

Domani, giovedì 4 settembre, la celebrazione dei funerali di Domenico Schiavo alle 10 nella chiesa San Sergio I Papa in via Pecori Giraldi

Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto questa mattina ad Antonio Mazzola, il ventisettenne morto insieme all’amico Domenico Schiavo nel terribile incidente stradale di viale Regione Siciliana. I funerali si sono celebrati al cimitero di Santa Maria di Gesù, officiati da padre Carmelo Iabichella, parroco della stessa comunità.

Un rito segnato dal dolore e dal silenzio, rotto soltanto dalle lacrime dei familiari e dalle parole del sacerdote: «La vita è fragile e per questo bisogna preservarla come il bene più prezioso. Il dolore è immenso per chi rimane, ma dobbiamo pensare che Antonio continuerà a vivere nei cuori dei genitori e di chi gli ha voluto bene».

Antonio, descritto dagli amici come un ragazzo solare e generoso, «capace di regalare un sorriso a chiunque incontrasse», è diventato l’ennesima vittima di un’estate segnata dal sangue sulle strade. Quella che doveva essere una serata di spensieratezza si è trasformata in tragedia, all’altezza del ponte di via Belgio, dove la Kawasaki Z750 su cui viaggiava insieme a Domenico non ha lasciato loro scampo.

Le testimonianze di affetto non si sono fermate: «Ricorderò per sempre le nostre risate e i momenti spensierati che abbiamo condiviso – ha scritto l’amico Salvatore –. La tua vita è stata un dono prezioso, e il tuo ricordo una luce che illuminerà sempre il mio cammino».

Domani, giovedì 4 settembre, la celebrazione dei funerali di Domenico Schiavo alle 10 nella chiesa San Sergio I Papa in via Pecori Giraldi.

Video di Fabio Geraci

Ultime dalle province