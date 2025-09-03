Palermo, la selezione per cento agenti di polizia municipale: arrivate oltre mille domande

L'amministrazione comunale accelera sull'assunzione a tempo indeterminato di cento agenti della polizia municipale. L'avviso di manifestazione di interesse rivolto a coloro che risultano idonei in graduatorie di concorsi pubblici, approvate da altre amministrazioni locali, è scaduto. E ora l'ufficio personale sta provvedendo a selezionare le domande ammissibili.

Sono arrivate oltre 1.100 richieste, ma pare che solo 370 sono quelle che hanno i requisiti previsti, cioè che fanno riferimento a candidati che effettivamente hanno partecipato a concorsi in altri comuni o ex province per la polizia locale e che siano regolarmente in graduatoria utile.

Questa procedura è il modo più veloce per rimpinguare gli organici, evitando i tempi lunghi di una selezione pubblica. Pescare da elenchi già pronti agevola, e di molto, specialmente organici come quello di via la Malfa che soffre di una cronica mancanza di personale. Con questi ingressi si avvertirà una boccata d'ossigeno, anche se il vuoto di 800 persone è difficile da colmare.