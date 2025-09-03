Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, 43 anni fa l'assassinio del Prefetto dei «100 giorni»

Palermo si ferma oggi per ricordare Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale dei Carabinieri diventato Prefetto dei “100 giorni” e simbolo della lotta senza compromessi alla mafia. La sera del 3 settembre 1982, in via Isidoro Carini, un commando di fuoco spezzava la sua vita insieme a quella della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo.
Stamattina alle 9.30 in via Isidoro Carini c’è la cerimonia per l’anniversario dell’uccisione. Verrà deposta una corona di alloro nel luogo dell’eccidio dove sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi, oltre ai divieti di sosta, dalla strada non potranno passare i mezzi pubblici.
Quell’attentato segnò una delle pagine più buie della storia italiana. Dalla Chiesa, reduce da successi importanti nella lotta al terrorismo, era arrivato a Palermo con il compito di guidare la risposta dello Stato contro Cosa nostra. Ma non gli furono concessi né strumenti né poteri adeguati. La sua denuncia di isolamento resta ancora oggi un monito sulla necessità di dare sostanza alla parola “legalità”.
Ogni anniversario riporta in primo piano la sua figura: un uomo che non arretrò di fronte al dovere, che pagò con la vita la coerenza delle proprie scelte. La memoria di Dalla Chiesa non appartiene soltanto alla città di Palermo o all’Arma dei Carabinieri, ma a un intero Paese che deve a lui, e a chi come lui ha sacrificato tutto, la consapevolezza che la mafia si può combattere, ma non si vince da soli.
