La commemorazione di Dalla Chiesa, chiusa la zona di via Carini: i bus deviati verso il mare

I bus dell’Amat vivranno un’altra giornata di deviazioni e percorsi alternativi, mentre gli utenti della mattina, ignari del repentino cambiamento di tratta (l’ordinanza del Comune è arrivata solo ieri pomeriggio) resteranno ad attendere invano prima di capire che il mezzo da lì non ci passera se non dopo le 10.30. Prima i bus faranno il giro largo verso il mare.

Allora, passo indietro e spieghiamo perché succede l’ulteriore cambiamento di rotta per le linee più centrali e affollate, già dirottate da luglio e con gravi disagi fuori dai consueti tragitti dai lavori sui marciapiedi di via Libertà.

Stamattina alle 9.30 in via Isidoro Carini c’è la cerimonia per l’anniversario dell’uccisione del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie, Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. Verrà deposta una corona di alloro nel luogo dell’eccidio dove sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi, oltre ai divieti di sosta, dalla strada non potranno passare i mezzi pubblici.