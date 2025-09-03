A19 Palermo-Catania, completata la pavimentazione drenante allo svincolo di Enna

Proseguono senza intoppi i lavori di manutenzione lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Anas ha completato, nel pieno rispetto del cronoprogramma, la sovrastruttura stradale delle rampe dello svincolo di Enna attraverso la posa della nuova pavimentazione drenante.
Le lavorazioni si sono concluse in tre fasi, tutte realizzate senza arrecare disagi agli automobilisti, grazie alla scelta di operare esclusivamente in orario notturno. Una decisione, quest’ultima, assunta su indicazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario del Piano di manutenzione della A19, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione. L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento dell’arteria che collega i due principali poli della Sicilia, un’infrastruttura strategica per il traffico regionale e nazionale.
