Palermo, travolto da un’auto in via Altarello: bimbo di quattro anni al Di Cristina in codice rosso

Paura in via Altarello a Palermo, dove un bambino di quattro anni è stato investito da un’auto. A travolgerlo è stata una donna di 38 anni alla guida di una Ford Ka. L’impatto è stato violento e il piccolo è caduto sull’asfalto battendo la testa. L’automobilista si è fermata subito e, insieme alla madre del bambino, lo ha accompagnato all’ospedale Di Cristina.

I medici lo hanno ricoverato in codice rosso e si trova sotto stretta osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La donna al volante ha raccontato di non essere riuscita a evitare il bambino, che sarebbe spuntato improvvisamente in strada. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.