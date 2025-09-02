Palermo, incidente mortale nel sottopasso di via Belgio: morti due giovani

Le strade di Palermo si tingono ancora di rosso. Questa notte (martedì 2 settembre), intorno alle 2, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione della città, si è verificato un incidente mortale: le informazioni sono ancora sommarie, ma tra i veicoli coinvolti ci sarebbe una Kawasaki bianca.
Sul posto sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia che hanno chiuso per alcune ore anche la carreggiata opposta direzione Trapani. Ancora in corso i rilievi e le indagini per comprendere la dinamica.
Le vittime sono Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo di 22: mentre viaggiavano in sella alla moto avrebbero perso il controllo del mezzo che sarebbe finito sul guard-rail sbalzandoli via, ma la dinamica è ancora al vaglio dell'infortunistica della polizia municipale. I caschi bianchi hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si esclude l'alta velocità tra le cause che hanno portato all'ennesimo incidente mortale sulle strade del capoluogo.
La carreggiata direzione Catania è chiusa in parte e si registrano code.
