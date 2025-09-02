Palermo, incidente mortale nel sottopasso di via Belgio: morti due giovani

Le strade di Palermo si tingono ancora di rosso. Questa notte (martedì 2 settembre), intorno alle 2, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione della città, si è verificato un incidente mortale: le informazioni sono ancora sommarie, ma tra i veicoli coinvolti ci sarebbe una Kawasaki bianca.

Sul posto sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia che hanno chiuso per alcune ore anche la carreggiata opposta direzione Trapani. Ancora in corso i rilievi e le indagini per comprendere la dinamica.

Le vittime sono Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo di 22: mentre viaggiavano in sella alla moto avrebbero perso il controllo del mezzo che sarebbe finito sul guard-rail sbalzandoli via, ma la dinamica è ancora al vaglio dell'infortunistica della polizia municipale. I caschi bianchi hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si esclude l'alta velocità tra le cause che hanno portato all'ennesimo incidente mortale sulle strade del capoluogo.