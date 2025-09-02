Palermo, il nuovo comandante dei carabinieri in Sicilia in visita all’ex covo di Riina: «Simbolo di legalità»

Prima visita ufficiale del nuovo comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, alla stazione di Palermo-Uditore, l’ex covo del boss Totò Riina in via Bernini. Una scelta dal forte valore simbolico: il luogo che un tempo rappresentava il rifugio del capo di Cosa nostra è oggi sede dell’Arma e presidio di legalità.

Il generale Del Monaco, accolto dai militari, ha espresso emozione nel trovarsi in un posto così carico di significato storico per la lotta alla mafia, sottolineando come i carabinieri siano chiamati ad essere «protagonisti affidabili al servizio delle comunità».

Il comandante ha ringraziato i militari per i risultati raggiunti e li ha spronati a mantenere un livello di professionalità sempre alto. Ha poi ricordato come «la rettitudine del carabiniere sia un esempio di affidabilità per l’intera comunità». Del Monaco ha infine elogiato l’impegno della stazione Uditore nella diffusione della cultura della legalità, grazie anche ai percorsi di educazione civica che ogni anno coinvolgono numerose scolaresche.