Lercara Friddi, incidente mortale sulla statale della Valle del Platani: morti padre e figlio

Incidente mortale sulla statale 189 Valle del Platani. Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, hanno perso la vita due persone. La strada stradale, adesso riaperta alla circolazione, è stata chiusa al chilometro 7 in entrambe le direzioni, all'altezza dello svincolo di Lercara Friddi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e le squadre dell'Anas. Per

Nell'impatto tra una Bmw e una Peugeot sono morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio rispettivamente di 68 e 39 anni. Il primo era residente a Lercara, il secondo a Torino. L’altro automobilista, 58 anni, originario di Mussomeli, è invece rimasto illeso. Dopo i rilievi, si dovranno accertare adesso le cause dello schianto: la dinamica è, infatti, al vaglio degli investigatori.

Il sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta l'amministrazione comunale «alla famiglia Catalano» per «una tragedia che sconvolge tutti noi».