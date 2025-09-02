Palermo, l'incidente in viale Regione: le parole commosse dei colleghi per Antonio Mazzola

Il dolore per la morte di Antonio Mazzola, 27 anni, coinvolto nell’incidente di viale Regione Siciliana insieme a Domenico Schiavo, 22 anni, è fortissimo anche tra i colleghi del ristorante Locale di via Guardione, nel centro di Palermo. Qui Antonio aveva lavorato a lungo: i titolari e gli amici hanno voluto ricordare con un messaggio di addio pubblicato sui social.

«Eri il cucciolo del papà Locale, Maurizio, che amavi chiamare maître. Lui del resto, ti ha visto letteralmente nascere e crescere. Hai colto quello che la famiglia tramandava e hai iniziato nel campo della ristorazione. La tua passione? Estrema. Era così incredibile vedere un ragazzo così giovane appassionato ad un lavoro così datato. Ti piaceva la ristorazione vecchio stile, eri elegante, amavi saper tutto sui vini».

Al ricordo si accompagnano anche alcune foto che lo ritraggono sorridente, tra i tavoli e con i colleghi. «Appassionato, puntuale e consapevole. La ristorazione era vita per te. Mentre gli altri erano traghettatori, tra un libro ed un altro, tu in questo lavoro ci credevi tantissimo. Hai fatto carriera ma non abbastanza purtroppo, perché la tua vita è terminata troppo presto, con uno strappo immenso per noi tutti».