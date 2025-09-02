Incidente alla Favorita, il capitano del Palermo Brunori si ferma ad aiutare una tifosa

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Si è fermato per aiutare una tifosa rimasta coinvolta in un incidente nei pressi della Favorita. Matteo Brunori, capitano del Palermo, al termine della partita con il Frosinone non ha esitato a scendere dall’auto e ad accertarsi delle condizioni della donna.

Momenti di apprensione subito rientrati grazie all’intervento dei presenti e dei soccorritori. Il gesto spontaneo di Brunori ha colpito i testimoni, che lo hanno visto fermarsi e verificare che la donna ricevesse assistenza. La tifosa, fortunatamente, non ha riportato conseguenze nello scontro.

