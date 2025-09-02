I funerali di Antonio Mazzola al cimitero di Santa Maria di Gesù

Si terranno domani (3 settembre) alle 11.30 al cimitero di Santa Maria di Gesù i funerali di Antonio Mazzola, il ventisettenne morto insieme all’amico Domenico Schiavo nel terribile incidente in viale Regione Siciliana.
«Antonio lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto: un ragazzo solare, buono e dal cuore grande, che sapeva regalare un sorriso a chiunque incontrasse», scrive Francesco Nunzio Trinca.
Quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in tragedia senza fine per Antonio e Domenico, ennesime vittime dell’asfalto di un’estate di sangue. I due giovani palermitani sono morti all’altezza del ponte di via Belgio, a bordo della Kawasaki Z750 che percorreva la carreggiata in direzione centro. Lo schianto non ha lasciato loro scampo.
A ricordare Antonio sono anche tanti amici: «Ricorderò per sempre le nostre risate e i momenti spensierati che abbiamo condiviso. La tua vita è stata un dono prezioso, e il tuo ricordo una luce che illuminerà sempre il mio cammino. Per sempre nel mio cuore», sono le parole di Salvatore.
Dietro di lui c’era Domenico Schiavo, ventiquattrenne dello Sperone, grande tifoso dell’Inter, lavorava nell’agenzia di scommesse di famiglia. Amava il calcio, la palestra e sognava un futuro insieme alla fidanzata. La loro corsa si è fermata nel sottopassaggio di via Belgio poco dopo le due di notte.
