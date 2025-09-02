I funerali di Antonio Mazzola al cimitero di Santa Maria di Gesù

Si terranno domani (3 settembre) alle 11.30 al cimitero di Santa Maria di Gesù i funerali di Antonio Mazzola, il ventisettenne morto insieme all’amico Domenico Schiavo nel terribile incidente in viale Regione Siciliana.

«Antonio lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto: un ragazzo solare, buono e dal cuore grande, che sapeva regalare un sorriso a chiunque incontrasse», scrive Francesco Nunzio Trinca.

Quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in tragedia senza fine per Antonio e Domenico, ennesime vittime dell’asfalto di un’estate di sangue. I due giovani palermitani sono morti all’altezza del ponte di via Belgio, a bordo della Kawasaki Z750 che percorreva la carreggiata in direzione centro. Lo schianto non ha lasciato loro scampo.

A ricordare Antonio sono anche tanti amici: «Ricorderò per sempre le nostre risate e i momenti spensierati che abbiamo condiviso. La tua vita è stata un dono prezioso, e il tuo ricordo una luce che illuminerà sempre il mio cammino. Per sempre nel mio cuore», sono le parole di Salvatore.