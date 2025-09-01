Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Unipa dà il via alle lezioni del «semestre filtro», sono 2.400 gli iscritti ai corsi di area medica

Unipa dà il via alle lezioni del «semestre filtro», sono 2.400 gli iscritti ai corsi di area medica

Sono 2.354 le studentesse e gli studenti che, questa mattina, hanno iniziato all’Università degli Studi di Palermo le lezioni del semestre aperto/filtro: il nuovo percorso introdotto dalla riforma ministeriale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria.

I posti complessivamente disponibili a Palermo sono 785: 561 per Medicina e Chirurgia, 154 per Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico, 20 per Odontoiatria e 50 per Medicina Veterinaria.

La giornata di avvio è stata aperta dai saluti istituzionali del rettore Massimo Midiri, che ha accolto le matricole, collegate online, sottolineando l’impegno dell’Ateneo a rendere questo nuovo percorso un’occasione di crescita e inclusione.

«Il semestre filtro – ha evidenziato Midiri – rappresenta un cambiamento di paradigma. Abbiamo scelto di erogare le lezioni interamente online per rendere il percorso inclusivo e accessibile anche agli studenti non residenti. Nonostante avessimo a disposizione aule e docenti, abbiamo voluto privilegiare una formula per garantire pari opportunità a tutta la popolazione studentesca. Il contatto con i docenti e la presenza fisica, comunque, verrà garantita. Sono previsti, su prenotazione, momenti di ripasso ed esercitazioni in presenza».

Tra le novità più significative di quest’anno c’è l’attivazione, per la prima volta a Palermo, del corso di laurea in Medicina Veterinaria, che registra già 172 iscritti per soli 50 posti disponibili. Un dato che testimonia il forte interesse delle studentesse e degli studenti e che segna un passo importante per l’offerta formativa dell’Ateneo.
«Il nuovo corso di Medicina Veterinaria – ha sottolineato Midiri – è un traguardo rilevante per UniPa e per il territorio. È un segnale della fiducia che le ragazze e i ragazzi ripongono nella nostra comunità accademica e rappresenta un ampliamento significativo della nostra offerta formativa, in linea con le esigenze del mondo scientifico e professionale».

L’Università ha predisposto un tavolo tecnico per seguire la programmazione puntuale dei calendari e il potenziamento dei servizi digitali per supportare la didattica a distanza. Le lezioni del semestre filtro si svolgono interamente online, attraverso una piattaforma a cui ogni studente accede con le proprie credenziali istituzionali. Per partecipare è sufficiente utilizzare l’account universitario e installare gratuitamente la suite messa a disposizione dall’Ateneo. Le lezioni possono essere seguite sia tramite l’applicazione desktop, sia direttamente dal browser, rendendo così semplice e immediata la connessione alle aule virtuali. La frequenza è obbligatoria e costantemente monitorata.
Il semestre filtro prevede tre insegnamenti fondamentali – Fisica, Biologia e Chimica e propedeutica biochimica – per un totale di 18 CFU, con frequenza obbligatoria.

Gli esami, fissati in due date nazionali (20 novembre e 10 dicembre 2025), determineranno l’accesso alla graduatoria nazionale di merito, che sarà pubblicata sul portale Universitaly il 12 gennaio 2026. Per accedervi, sarà necessario superare tutte e tre le materie con almeno 18/30.
Per gli studenti che non entreranno in graduatoria sarà possibile iscriversi, entro certi limiti stabiliti, a uno dei corsi di laurea considerati “affini” appartenenti alle classi di laurea in Biotecnologie (L-2), Scienze Biologiche (L-13), Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché alcuni corsi individuati tra quelli delle Professioni sanitarie. Questo consentirà agli studenti di proseguire il percorso di studi al secondo semestre con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti.

«Questo percorso – ha aggiunto Midiri – è pensato per offrire a tutti una preparazione di livello universitario, riducendo il fenomeno delle costose preparazioni private riservate solo a chi dispone di mezzi economici. Siamo consapevoli che il semestre filtro porterà anche dubbi e difficoltà: per questo UniPa accompagnerà i ragazzi con tutoraggio, orientamento e momenti di ascolto».

