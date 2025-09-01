Unipa dà il via alle lezioni del «semestre filtro», sono 2.400 gli iscritti ai corsi di area medica

Sono 2.354 le studentesse e gli studenti che, questa mattina, hanno iniziato all’Università degli Studi di Palermo le lezioni del semestre aperto/filtro: il nuovo percorso introdotto dalla riforma ministeriale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria.

I posti complessivamente disponibili a Palermo sono 785: 561 per Medicina e Chirurgia, 154 per Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico, 20 per Odontoiatria e 50 per Medicina Veterinaria.

La giornata di avvio è stata aperta dai saluti istituzionali del rettore Massimo Midiri, che ha accolto le matricole, collegate online, sottolineando l’impegno dell’Ateneo a rendere questo nuovo percorso un’occasione di crescita e inclusione.

«Il semestre filtro – ha evidenziato Midiri – rappresenta un cambiamento di paradigma. Abbiamo scelto di erogare le lezioni interamente online per rendere il percorso inclusivo e accessibile anche agli studenti non residenti. Nonostante avessimo a disposizione aule e docenti, abbiamo voluto privilegiare una formula per garantire pari opportunità a tutta la popolazione studentesca. Il contatto con i docenti e la presenza fisica, comunque, verrà garantita. Sono previsti, su prenotazione, momenti di ripasso ed esercitazioni in presenza».