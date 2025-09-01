Palermo, nuovo furto di cavi elettrici in via Bennici: metà dei punti luce spenti

Ancora un furto di cavi di rame negli impianti di illuminazione pubblica. Questa volta è accaduto in via Giuseppe Bennici, nella zona di corso dei Mille, dove tecnici di Amg Energia hanno scoperto il danneggiamento di parte della rete elettrica.

Secondo le prime verifiche, il furto ha provocato lo spegnimento di circa la metà dei punti luce della strada, anche se l’impianto continua a funzionare parzialmente. Per questa sera è previsto un nuovo controllo da parte dei tecnici, che hanno già messo in sicurezza l’area.

Gli operatori della società partecipata dal Comune, durante le attività di routine e in seguito ad alcune segnalazioni di guasti, hanno trovato pozzetti di ispezione forzati e cavi tranciati e asportati. Verrà presentata denuncia contro ignoti e avviato il programma di ripristino dell’impianto.

Non si tratta di un episodio isolato: solo la scorsa settimana un altro furto era stato scoperto nella zona di Acqua dei Corsari, con danni a circa 40 punti luce tra le vie Padre Massimiliano Kolbe, Ettore Li Gotti, Ammiraglio Cristodulo, Piano del Fico e Giuseppe Rovella. In quel caso, gli impianti sono già stati riparati.