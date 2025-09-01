Morta in ospedale, i parenti: «Siamo stati avvisati 13 ore dopo il decesso»

«Abbiamo saputo della morte della nostra amata Rosa soltanto dopo 13 ore dal suo decesso e non da parte dei medici che l’avevano in cura». È ancora sconvolto Giusto Santoro per la perdita della congiunta deceduta nella notte tra venerdì e sabato scorsi poche ore dopo il ricovero al Civico di Palermo. La donna, 62 anni, si sente male a casa, venerdì e viene portata dal 118 in ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva.

Da quel momento Santoro non ha più notizie e non trova la congiunta, che aveva delle patologie per cui era seguita a Padova e che il 12 luglio scorso aveva superato un controllo al Cto di Palermo. «Stava bene - aggiunge Santoro - nessuno di noi avrebbe mai immaginato un epilogo così repentino. Sabato sono andata a trovarla, ma in reparto non risultava. Ho fatto il giro delle intensive, nulla. Poi una persona, non un medico, mi dice 'le devo dare una triste notizia, la paziente è morta nella notte ed è stata portata in camera mortuaria».