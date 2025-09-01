Controlli dei carabinieri a Mondello e Sferracavallo: due denunce e raffica di sanzioni

Blitz dei Carabinieri nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. La Compagnia San Lorenzo, con il supporto del Nucleo Radiomobile, ha messo in campo dieci pattuglie automontate e una Stazione mobile per un controllo straordinario del territorio finalizzato a contrastare le illegalità diffuse. Il bilancio parla di due denunce: un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di un monopattino rubato a Partanna Mondello e un 21enne, anch’egli con precedenti, fermato mentre stava per cedere una dose di cocaina. Il monopattino recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre la droga è stata sequestrata.

L’operazione ha coinvolto complessivamente 195 persone e 89 veicoli. Sono state eseguite nove perquisizioni e segnalati alla Prefettura cinque giovani trovati in possesso di piccole quantità di cocaina, marijuana e hashish. Non sono mancate le violazioni al Codice della Strada: 24 in totale, tra cui due casi di guida senza patente, due con patente scaduta, 12 per revisioni omesse, due per mancato uso del casco e sei per assenza di copertura assicurativa. Le sanzioni superano i 10 mila euro.