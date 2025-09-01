Carini, tentano di svaligiare casa sotto sequestro: arrestati in quattro

Tentavano di smontare e portare via condizionatori, scaldabagno e impianti elettrici da un appartamento già sottoposto a sequestro. Quattro palermitani, tra cui una donna, di età compresa tra i 56 e i 66 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata dalla presenza di più autovetture parcheggiate nei pressi di un’abitazione in contrada Fondo Cicala, già nota perché sottoposta a vincolo giudiziario. Il sospetto che all’interno potessero esserci persone è stato presto confermato: i Carabinieri hanno sorpreso i quattro indagati mentre erano intenti ad asportare vari oggetti dall’immobile, tra cui elettrodomestici e materiale elettrico.

La refurtiva è stata recuperata e sequestrata. Gli arrestati sono stati condotti in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti, riconoscendo la piena legittimità dell’intervento.