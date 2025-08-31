Palermo, «otto persone e un cane in carrozza»: Ferrandelli annuncia un'indagine per maltrattamento

Un giro turistico di sette persone e un cane a bordo di una carrozza. La segnalazione se accertata costerà caro al vetturino palermitano. L’episodio sarebbe avvenuto ieri. È stato segnalato con un esposto corredato da video. L’assessore al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli, ha attivato il nucleo dedicato della Polizia Municipale.

«Ho disposto gli atti consequenziali – spiega Ferrandelli – in quanto si tratta di una violazione palese dell’ordinanza comunale che limita a cinque passeggeri di peso medio e a un carico non superiore al doppio del peso del cavallo, carrozza inclusa». L’assessore ha inoltre chiesto l’acquisizione delle immagini registrate dalla control-room per ricostruire percorso e durata del tragitto, così da valutare ulteriori contestazioni, incluso il maltrattamento dell’animale.

Ferrandelli ha espresso rammarico per il ripetersi di episodi simili: «Nonostante il dialogo costante con la categoria e i corsi di formazione sul benessere animale organizzati dall’Asp, assistiamo a comportamenti che violano quanto stabilito. Questo mina l’affidabilità del settore e auspico che siano gli stessi operatori a prendere le distanze da chi non rispetta le regole».