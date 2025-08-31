Far West al cimitero dei Rotoli, udienza preliminare per Lupo

A settembre Francesco Lupo comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare per essere ammesso al rito abbreviato, così come richiesto dal suo avvocato Vincenzo Giambruno. L’accusa che grava sulle spalle del trentenne dello Zen è di tentato omicidio e lesioni gravi per il Far West che si è consumato davanti ai cancelli del cimitero dei Rotoli quando, a dicembre dell’anno scorso, aveva crivellato di colpi Antonino Fragali, 43 anni, operaio in forza alla Reset, sopravvissuto per miracolo a quella scarica di piombo.

Le indagini sull’attentato di via Papa Sergio sono dunque chiuse: gli inquirenti - per il momento - non sono riusciti a dare un volto e un nome ai due complici che hanno affiancato Lupo nella sparatoria. Che resta quindi l’unico imputato per quell’agguato che ha riportato la città indietro nel tempo.

Il 22 dicembre del 2024 Fragali, anche lui originario dello Zen - che più tardi a maggio verrà arrestato in un blitz della polizia per un importante giro di stupefacenti controllato dalle famiglie di Brancaccio, quartiere in cui si era trasferito dal 2020 - viene raggiunto da una pioggia di proiettili.