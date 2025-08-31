Bare scoppiate, partiti i lavori di sanificazione al cimitero di Villabate: «Presto la riapertura»

In anticipo sui tempi previsti, sono cominciati i lavori di ricofanatura e sanificazione delle bare scoppiate all’interno delle cappelle gentilizie nel cimitero di Villabate dove alcuni cittadini avevano offerto ospitalità per la mancanza di loculi.

Venerdì scorso il sindaco Gaetano Di Chiara aveva fatto sapere che gli uffici stavano controllando la documentazione pervenuta da parte delle agenzie funebri invitate alla gara e se fosse stata in regola si sarebbe cominciato con gli interventi la settimana prossima. Ieri mattina (30 agosto) invece la sorpresa, terminati i controlli, gli addetti hanno iniziato a sanificare. «I lavori sono iniziati e continueranno la settimana prossima - fa sapere l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Rosy Salamanca - in maniera tale da potere finalmente riaprire il cimitero».

Per finanziare i lavori la giunta municipale aveva deliberato una modifica di bilancio dell’importo di 29 mila euro. Adesso il Consiglio sarà chiamato a riunirsi in una data che sarebbe stata fissata per il prossimo 9 ottobre in cui si dovrà approvare la variazione di bilancio per effettuare i lavori di sanificazione. «In quella sede spero tanto che il Consiglio approvi la variazione di bilancio - afferma il sindaco Gaetano Di Chiara - perché se la delibera non dovesse essere ratificata, diventerebbe un debito fuori bilancio».