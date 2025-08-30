Palermo, la Missione San Filippo Neri ripulisce il giardino abbandonato della vecchia chiesa in via Leonardo Pisano

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Allo Zen le richieste restano spesso senza risposta. Così, davanti all’incuria e all’abbandono, c’è chi decide di non arrendersi. È il caso della Missione San Filippo Neri, guidata da Nico Messina, insieme agli attivisti Salvatore Tranchina, Giacinto Perna, Marco Di Blasi e Lorenzo Di Maio. Armati di buona volontà hanno ripulito il giardino della vecchia chiesa di San Filippo Neri in via Leonardo Pisano, restituendo dignità a un luogo che da tempo era soffocato da erbacce e rifiuti. Un gesto semplice ma potente: allo Zen, tra incuria e degrado, la speranza nasce proprio dalle mani di chi non smette di crederci.

