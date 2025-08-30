Palermo, la Missione San Filippo Neri ripulisce il giardino abbandonato della vecchia chiesa in via Leonardo Pisano

Allo Zen le richieste restano spesso senza risposta. Così, davanti all’incuria e all’abbandono, c’è chi decide di non arrendersi. È il caso della Missione San Filippo Neri, guidata da Nico Messina, insieme agli attivisti Salvatore Tranchina, Giacinto Perna, Marco Di Blasi e Lorenzo Di Maio. Armati di buona volontà hanno ripulito il giardino della vecchia chiesa di San Filippo Neri in via Leonardo Pisano, restituendo dignità a un luogo che da tempo era soffocato da erbacce e rifiuti. Un gesto semplice ma potente: allo Zen, tra incuria e degrado, la speranza nasce proprio dalle mani di chi non smette di crederci.