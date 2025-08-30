Palermo, c’è un bando per i rifugi dei senzatetto

Pubblicato un bando di gara per affidare il servizio per l'accoglienza e l'integrazione delle persone senza dimora per la durata di due anni. Un'operazione da 2,3 milioni di euro (i finanziamenti sono del Fondo coesione e dell’Ue) che può essere prorogata e così il valore complessivo dell'appalto sale a oltre 5 milioni e mezzo. C'è tempo sino al 30 settembre per presentare le offerte: varrà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il capitolato prevede l'attivazione di tre poli notturni per dare assistenza e ricovero alle persone fragili e senza punti di riferimento. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna a assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni), una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile e il rispetto degli obblighi di pari opportunità.

L'assessorato alla Solidarietà sociale, guidato da Mimma Calabrò, mantiene così il potenziamento dei servizi cosiddetti a bassa soglia, rivolti alle persone senza dimora che necessitano di un intervento sociale tempestivo.