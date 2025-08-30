Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cimitero di Villabate, al Comune è tornata la luce ma le bare possono aspettare

Il blackout aveva impedito di scaricare la posta elettronica dove c'erano le offerte delle agenzie funebri per chiudere le bare scoppiate a causa del caldo. Non è stata però ancora individuata la ditta a cui assegnare il lavoro dell’importo di 29 mila euro

Palermo.Cimitero di Villabate,bare in attesa di essere seppellite ospitate nelle cappelle .Ph.Alessandro Fucarini.

Dopo l’interruzione dell’energia elettrica di giovedì nella zona di viale Europa, dove ha sede il municipio, gli uffici comunali ieri mattina sono tornati operativi. Risolti i problemi creati dal blackout che aveva impedito di scaricare la posta elettronica, anche per il malfunzionamento del server, gli impiegati hanno proceduto a verificare le offerte pervenute da parte delle agenzie funebri per il servizio di sistemazione e chiusura delle bare scoppiate a causa del grande caldo nel cimitero di Villabate. Non è stata però ancora individuata la ditta a cui assegnare il lavoro, per il quale la giunta comunale ha deliberato una modifica di bilancio dell’importo di 29 mila euro.

«Stamattina (ieri, ndr) sono arrivati i preventivi - dice il sindaco Gaetano Di Chiara - e gli uffici li stanno valutando. Se la documentazione prodotta sarà a posto, la prossima settimana procederemo all’affidamento del servizio e si potrà procedere alla riapertura del camposanto». Passerà dunque ancora tempo, mentre la decomposizione delle salme provoca la fuoriuscita di liquidi organici dai feretri insepolti. Ed è trascorsa una settimana da quando il sindaco ha emesso l’ordinanza di chiusura del cimitero.

