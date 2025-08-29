Partinico, la polizia arresta un uomo per furto e ricettazione: trovati in casa sua attrezzi da lavoro rubati

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato per furto e ricettazione un uomo di Partinico, in provincia di Palermo. I poliziotti, alla luce di numerosi furti in appartamento, hanno intensificato l’attività investigativa, avviando una serie di accertamenti volti all’individuazione dei responsabili. Così hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo, già a loro noto, inizialmente sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa deteneva una modica quantità di marijuana. E per questo è stato segnalato alla Prefettura insieme al fratello. Ma nella camera da letto dell’indagato gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo di merce di sospetta provenienza furtiva, in particolare attrezzi da lavoro di cospicuo valore. L’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile. Gli investigatori hanno scoperto che il materiale rinvenuto era provento di furto. Gli oggetti sequestrati, infatti, sono risultati compatibili con quelli rubati durante un recente furto in abitazione nella zona. Pertanto l’uomo è stato denunciato per furto e ricettazione. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che ne ha effettuato il riconoscimento.