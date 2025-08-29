Palermo, multato un vetturino: non rispettava l'ordinanza sul caldo

"Il benessere del cavallo è la nostra priorità e per questo continuano senza sosta le operazioni di servizio in collaborazione con il personale della polizia municipale contro quei vetturini che non rispettano l’ordinanza che vieta il servizio al traino nelle ore più calde della giornata nella stagione estiva". Lo ha detto l’assessore al Benessere animale del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, al termine di una nuova operazione di servizio che ha determinato il sequestro di una carrozza e una multa per un vetturino che aveva con sè la regolare autorizzazione al servizio.

L’uomo è stato fermato nel primo pomeriggio in via Francesco Crispi mentre effettuava il servizio con a bordo dei turisti. "Le nostre - ha detto Ferrandelli - sono solo azioni non contro la categoria ma per il benessere dei cavalli che hanno il sacrosanto diritto al ristoro e al riposo e per l’osservanza delle ordinanze. Alcuni palermitani devono svincolarsi dall’idea che divieti dettati da una ordinanza siano tali solo sulla carta ed è per questo che continueremo il nostro servizio in maniera quotidiana".