Palermo, il parco intitolato a Libero Grassi, la figlia: «Spero si faccia»

Questa mattina ho avuto l’assicurazione da parte dal sindaco Roberto Lagalla che dopo la bonifica il parco Libero Grassi si farà». Lo dice Alice Grassi, nel giorno del 34° anniversario dell’assassinio del padre, a proposito del parco intitolato all’imprenditore e in stato d’abbandono.

«Ad aprile abbiamo ricevuto una lettera da parte dell’assessore comunale Piero Alongi che ci chiedeva di collaborare alla progettazione del parco. Progetto che presenteremo questa mattina. Per me è fondamentale sapere se è vero che finita la bonifica il parco si completa e nel senso si completano tutte le attività di un parco multifunzionale così come è sempre stato pensato e progettato. Altrimenti è inutile».

«Quell’area - continua - non deve essere una grande distesa con teli di plastica su terreno inquinato e tante le piazzole di cemento per cose che non verranno realizzate mai. Io non voglio essere responsabile di un errore, dell’ennesimo scempio, spreco di denaro pubblico, i soldi devono essere utilizzati bene. E stiamo facendo degli approfondimenti anche con la collaborazione della facoltà di ingegneria idraulica, perché ci sono problemi di erosione marina e problemi di drenaggio delle acque. Grazie a questa collaborazione si sta realizzando un progetto paesaggistico architettonico. Nella scuola di progettazione ci sono anche agronomi, botanici, esperti di irrigazione».