Palermo-Frosinone, treni speciali per le città della provincia

Treni straordinari per facilitare la mobilità dei tifosi che assisteranno alla partita Palermo-Frosinone, in programma sabato 30 agosto allo stadio "Renzo Barbera". Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha attivato due treni straordinari fra le stazioni di Palermo Centrale e Palermo Aeroporto. In particolare, da Palermo Centrale alle 22.42 partirà un treno diretto a Palermo Aeroporto, che effettuerà tutte le fermate. Da Palermo Aeroporto, invece, la partenza è prevista alle 23.59, con fermate a Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Francia, De Gasperi, Notarbartolo, e arrivo a Palermo Centrale alle 0.44. I due treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro dopo la partita a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere lo stadio "Renzo Barbera". I treni straordinari non saranno visibili sui canali di acquisto di Trenitalia, pertanto il biglietto potrà essere acquistato presso il personale di assistenza.

"Anche per la partita di calcio tra Palermo e Frosinone è atteso un imponente flusso di spettatori, molti dei quali raggiungeranno il capoluogo dai centri di provincia. Con l'attivazione dei treni speciali riproponiamo, grazie alla disponibilità di Trenitalia, quella che è diventata una prassi in casi come questi, per consentire a tantissimi tifosi di viaggiare in sicurezza e senza la necessità di utilizzare l’auto privata, evitando i disagi che ne derivano. Fino a oggi, la risposta degli utenti ai convogli straordinari istituiti su richiesta della Regione Siciliana in occasione di eventi di grande richiamo ha dimostro che la sinergia e la collaborazione con Trenitalia funziona al meglio, sempre nell’interesse dei viaggiatori". Lo dice l’assessore regionale alla Mobilità e alle infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito all’attivazione di due treni speciali tra Palermo e l’aeroporto di Punta Raisi, domani, sabato 30 agosto, dopo Palermo-Frosinone, gara del campionato di Serie B in programma alle 21.