Palermo, colla nel lucchetto dell'ex Chimica Arenella: l'assessore lo sostituisce

«L’atto intimidatorio compiuto mettendo la colla sul lucchetto del cancello all’ingresso dell’ex Chimica Arenella di Palermo non spaventa affatto l’amministrazione, impegnata da anni a contrastare ogni forma di illegalità. Se qualcuno pensa che basti così poco per fermare la nostra determinazione a ristabilire la legalità nei luoghi abbandonati della città, si sbaglia di grosso. Siamo pronti fin da subito a rafforzare le misure di controllo su queste aree con l’obiettivo di rendere Palermo una città più vivibile e sicura». Lo dice l’assessore comunale al Bilancio, al Patrimonio e alla Legalità, Brigida Alaimo, che questa mattina ha provveduto personalmente a sostituire il lucchetto danneggiato.