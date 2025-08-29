Notte di paura a Trabia per un incendio, residenti salvati dai vigili del fuoco

Un incendio è stato appiccato in più punti a Trabia, nella notte tra giovedì e venerdì (28 e 29 agosto 2025), in contrada Petruso. Una decina di villette sono state minacciate dai roghi e diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per soccorrere i residenti. Sono stati messi in salvo diversi anziani, bambini, uomini e donne. Un intervento durato tutta la notte. Non ci sono stati feriti.

Sempre in nottata un altro incendio è divampato nella vicina Termini Imerese. Anche in questo caso i punti di innesco era stati diversi.