Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: otto feriti, alcuni sono stati intubati

Grave incidente oggi pomeriggio (venerdì 29 agosto) sulla Palermo-Sciacca, nel tratto tra Giacalone e Altofonte. Due automobili si sono scontrate frontalmente e il bilancio è pesante: otto persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, alcune in condizioni molto serie. L’urto è stato violentissimo e i mezzi coinvolti sono andati completamente distrutti.

La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, supportate dall’automedica con i rianimatori. Per alcuni dei feriti si è reso necessario il ricorso all’intubazione. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere.

I carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e individuare eventuali responsabilità. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti.