Villabate, emergenza cimitero: stanziati i fondi per la bonifica delle bare

Mentre a Villabate si continua a discutere su come arginare l’emergenza delle bare insepolte, la grave situazione igienico sanitaria non accenna a diminuire. Anzi cresce l’allarme, perché le persone continuano a morire e le salme da seppellire continuano ad aumentare. Fino a sabato scorso, quando il sindaco Gaetano Di Chiara ha emesso una ordinanza di chiusura del camposanto comunale a causa della grave situazione igienico-sanitaria, i defunti in attesa di sepoltura ospitate all’interno delle cappelle gentilizie dei villabatesi erano 220, adesso dopo cinque giorni si ha ragione di ritenere che se ne siano aggiunte un’altra decina.

«La delibera approvata martedì dalla giunta - dichiara il primo cittadino - con la quale è stata disposta una variazione di bilancio di 29 mila euro è già operativa ed entro oggi (ieri per chi legge, ndr), dovrebbero arrivare i preventivi delle agenzie funebri per sigillare le bare scoppiate. Dopo si potrà procedere agli interventi».