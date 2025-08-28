Trabia, venditore ambulante massacrato dal branco: arrestato un diciannovenne

Un ragazzo di diciannove anni di Bagheria è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico. È accusato di avere preso parte alla brutale aggressione a un venditore ambulante del Bangladesh, avvenuta lo scorso marzo a Trabia.

L’uomo, già segnato da una disabilità, era stato circondato da una banda di cinque ragazzi e colpito con calci e pugni al volto. Un pestaggio feroce che gli causò la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Prima di scappare, i giovani gli portarono via anche il cellulare.

A incastrare il diciannovenne sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le fasi dell’aggressione e consentito ai carabinieri di ricostruire la dinamica e dare un volto a uno dei responsabili.

La vicenda aveva colpito profondamente anche i militari della stazione di Trabia e del Reparto territoriale di Termini Imerese, che si erano autotassati per regalare un telefonino nuovo alla vittima, rimasta senza un cellulare per comunicare con i familiari nel suo Paese d’origine.