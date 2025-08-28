Termini, con una spranga forza la porta di una tabaccheria e finisce in manette

Un trentasettenne di Termini Imerese, già sottoposto a obbligo di dimora e permanenza in casa, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. L’uomo è stato sorpreso in piazza De Michele mentre cercava di scassinare la porta di una tabaccheria con una spranga di ferro.

Per non essere visto dalle telecamere di sorveglianza aveva spostato l’angolo di ripresa, ma è stato comunque bloccato dai militari e arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato.

Il Gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare già disposta in precedenza.