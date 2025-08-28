Palermo, tra il Foro Italico e la Kalsa sequestrato un chiosco abusivo di frutti di mare

Blitz dei carabinieri del Nas tra il Foro Italico e la Kalsa. I militari, insieme alla polizia municipale, hanno scoperto un ristorante abusivo ricavato da un food truck senza alcuna autorizzazione, con tavoli e sedie sistemati in un’area pubblica di centinaia di metri quadrati.

L’attività si basava in gran parte sulla vendita di frutti di mare, in particolare cozze, preparati e serviti senza alcuna garanzia igienico-sanitaria. I controlli hanno fatto emergere condizioni igieniche pessime e la totale assenza di licenze e permessi.

Sotto sequestro sono finiti il furgone, un deposito di alimenti, un’ape car attrezzata e centinaia di arredi, per un valore stimato di oltre 200 mila euro. Sigillati anche circa due quintali di cibi e preparazioni privi di tracciabilità, dal valore complessivo di 3 mila euro. Le sanzioni amministrative ammontano a circa 10 mila euro. L’area è stata liberata e restituita al decoro urbano.