Palermo, semaforo abbattuto da un’auto in via Libertà: denuncia contro ignoti e impianto riattivato

Danneggiato e subito ripristinato. Amg Energia ha rimesso in funzione dopo due giorni il semaforo di piazza Ruggero Settimo, lato via Turati, parte dell’impianto che regola l’incrocio con via Libertà e piazza Castelnuovo.

Secondo le verifiche, il palo sarebbe stato urtato con violenza da un’auto in transito, probabilmente a velocità sostenuta, sabato 23 agosto. L’impatto ha piegato la palina e distrutto la lanterna semaforica. L’autore dell’incidente non si è fermato né ha segnalato l’accaduto. Amg sta predisponendo una denuncia contro ignoti e chiederà le immagini delle telecamere della zona.

L’impianto, ad aprile, era stato trasformato da due a tre fasi, con l’aggiunta di un tempo dedicato esclusivamente all’attraversamento pedonale: il primo in città con questo sistema.