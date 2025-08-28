Lacrime e rabbia per l’ultimo saluto ad Anna Romano, i figli: «Ti ameremo per sempre»

Commozione, dolore ma anche rabbia ai funerali di Anna Romano, la sessantacinquenne travolta e uccisa lo scorso 26 agosto da uno scooter all’Addaura, nel tratto tra il Telimar e la Marsa. Questa mattina la chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi a Mondello era gremita di amici, conoscenti e familiari.

Una bara semplice, color frassino, adornata da poche rose rosse ha accolto il silenzio della folla. Tanti i volti segnati dalle lacrime, tante le donne che hanno partecipato indossando le magliette dei corsi di sostegno alla maternità che Anna teneva da anni. «Ci ha accompagnate e aiutate in un momento delicatissimo – hanno ricordato alcune allieve – affrontando anche temi come la depressione post parto. Era un punto di riferimento importante per tutte noi».

Anna Romano era la moglie di Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale della FederTennis ed ex presidente del comitato regionale, scomparso nel 2022, e zia del tennista Marco Cecchinato. Durante l’omelia il parroco, don Giuseppe Bruno Oliveri, ha invitato i presenti a non rassegnarsi: «Dinanzi alla morte non è mai facile dire qualcosa, per Anna noi protestiamo e diciamo perché».