«Guardami negli occhi», poi le mani al collo della donna: la scena choc in via Oreto, a Palermo

La mano scatta improvvisamente al collo, stretto con forza e rabbia tanto da lasciare interdetta per alcuni secondi la donna, che non può far altro che aggrapparsi al braccio del fidanzato mentre lo sguardo va verso l’alto. La scena viene ripresa da alcuni residenti della via Oreto, che ieri sera (mercoledì 27 agosto) sono stati attirati dalle urla.

Si affacciano e trovano una coppia che litiga. Tra i due c’è uno scooter: «Guardami negli occhi» urla lui mentre stringe il collo della donna, che boccheggia e con il poco respiro sibila un «sì, sì» poco convinto e poi chiede scusa impaurita. Chi riprende la scena intanto avverte la polizia, ma gli agenti quando arrivano sul posto non trovano più nessuno.

Il video è stato consegnato agli investigatori che ora proveranno a risalire all’identità dei due e al contesto. La ripresa è stata inviata anche al gruppo Filiis Palermo, che ha pubblicato sui social la scena di violenza e l’ha inviata anche alle forze dell’ordine al questore e al prefetto.