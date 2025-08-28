Camion in fiamme sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo

Un camion è andato in fiamme sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Carini, direzione aeroporto. Il mezzo stato distrutto dall’incendio che ha causato un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia stradale e personale dell’Anas. Lo svincolo per Carini è stato chiuso. Registrate code in autostrada.

In questa giornata di grande caldo sono stati numerosi gli incendi nel Palermitano: fiamme a San Cipirello in località Scarpa, a Petralia Sottana nelle Madonie in contrada Landro, a Monreale in contrada Caculla e contrada Barone, a Belmonte Mezzagno e Partinico, Santa Cristina Gela.