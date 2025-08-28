Partinico, le riprese aeree svelano una piantagione di cannabis: arrestato un uomo di 46 anni

Un uomo di 46 anni di Partinico è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione di droga. A individuarlo sono state le riprese aeree effettuate dal nucleo elicotteristi di Palermo durante un sorvolo su contrada Margi, nell’ambito dei controlli contro la produzione e il traffico di stupefacenti.

Dall’alto i militari hanno notato una vasta piantagione di cannabis in un terreno confiscato alla mafia e oggi di proprietà del Comune di Partinico. Dopo aver scattato le immagini e segnato le coordinate, le pattuglie a terra sono entrate in azione: approfittando della fitta vegetazione si sono avvicinate senza farsi notare e hanno sorpreso l'indagato mentre si prendeva cura delle piante.

Nel campo sono state trovate 225 piantine di cannabis, già a buon livello di maturazione e alte fino a due metri. Nella casa dell’uomo, accanto al terreno, sono stati scoperti anche germogli sistemati in bicchieri di plastica, pronti per essere piantati.