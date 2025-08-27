Si torna a sparare allo Zen, giovane ferito alla gamba: il sospetto di un regolamento di conti tra clan rivali

Si torna a sparare allo Zen: un giovane di 24 anni, Alessio Muratore, è stato gambizzato questa notte (mercoledì 27 agosto) a una gamba con colpi di arma da fuoco. L’episodio si è consumato intorno a mezzanotte e mezza: il ventiquattrenne, secondo la versione che ha fornito agli investigatori della Squadra mobile, stava camminando in via Rocky Marciano quando qualcuno ha aperto il fuoco contro di lui colpendolo all’arteria tibiale.

il giovane si è recato da solo in pronto soccorso all’ospedale di Villa Sofia dove i medici hanno avvisato la polizia. Muratore ha detto agli investigatori di non aver riconosciuto chi ha sparato: sono in corso le indagini per risalire all’autore dell’aggressione e il movente. Il giovane ferito, in passato, è stato indagato per spaccio di droga. in ospedale è stato accompagnato da quattro coetanei che sono stati tutti identificati e sentiti ai poliziotti della squadra mobile.

Le pallottole allo Zen avrebbero un obiettivo ben preciso: una faida tra clan rivali che, dopo gli arresti degli ultimi mesi, si contendono il potere per lo spaccio di droga e il pizzo imposti a negozi e centri scommesse del quartiere.