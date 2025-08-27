Pozzetto guasto a Palermo, l’acqua scorre senza sosta accanto allo stadio delle Palme

A pochi passi dallo stadio delle Palme, nell’area verde di Case Rocca, l’acqua si spreca senza sosta. Un pozzetto guasto dell’impianto di irrigazione riversa litri e litri al suolo mentre, paradossalmente, in molte zone della città l'acqua viene razionata e in alcune i rubinetti restano a secco.
Podisti, sportivi e semplici camminatori assistono impotenti allo spreco che si ripete da giorni. L’impianto, già da tempo malfunzionante, non annaffiava da giorni le aiuole e il prato. Ora, invece, un guasto tiene aperto il flusso d’acqua, senza che nessuno intervenga.
