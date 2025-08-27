Palermo, docente invita a togliere l’amicizia agli ebrei. Il ministro Bernini: «Parole inaccettabili»

Ritirare l’amicizia su Fb «ai vostri amici ebrei»: la proposta choc sui social arriva da un docente della facoltà di Giurisprudenza dell’università di Palermo, il professore Luca Nivarra. Il quale invita appunto a togliere l'amicizia anche agli amici «buoni, che si dichiarano disgustati da quello che sta facendo il governo di Israele e l’IdF. Mentono - scrive il docente - e con la loro menzogna contribuiscono a coprire l’orrore: è una piccola, piccolissima cosa ma cominciamo a farli sentire soli, faccia a faccia con la mostruosità di cui sono complici».

Il rettore, Massimo Midiri, ha subito preso le distanze da quella che ha definito «un’iniziativa personale culturalmente pericolosa e lontana dai principi del nostro ateneo». A lui è arrivata la telefonata del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. «Le dichiarazioni del professore Nivarra non offendono solo il popolo ebraico ma tutti coloro che si riconoscono nei valori del rispetto e della convivenza civile», ha poi affermato sui social il ministro, secondo il quale «le parole del rettore Midiri rappresentano una presa di distanza netta e doverosa da affermazioni inaccettabili, rendendo onore all’intera comunità accademica palermitana. I conflitti - ha aggiungono la titolare del dicastero - si superano con il dialogo, non con l'isolamento, ed è solo attraverso questa via che si può costruire un autentico percorso di pace, obiettivo al quale l'Italia e la comunità internazionale continuano a dedicare il proprio impegno».