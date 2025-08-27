Palermo, colla nei lucchetti del cancello dell'ex Chimica Arenella. L'assessore Alaimo: «Atto intimidatorio che non ci ferma»

Colla nei lucchetti del cancello di ingresso dell’ex stabilimento Chimica Arenella. Questa mattina (mercoledì 27 agosto), gli operatori del Comune hanno trovato i lucchetti manomessi nel cancello che era stato installato pochi mesi fa. «Si tratta di un gesto intimidatorio dal sapore criminale - ha detto l'assessore al Bilancio, Brigida Alaimo - che mira ad alterare il ripristino della legalità voluto dalla nostra Amministrazione, in un territorio che non può restare terra di nessuno. Agli autori dell'ignobile gesto ribadisco che saremo sempre più determinati a proseguire il nostro percorso, adottando misure più stringenti, perché non ci faremo intimidire da niente e da nessuno. Palermo - conclude Alaimo - ha avuto per troppi anni spazi e luoghi in stato di abbandono senza controlli destinati - quindi - al più totale degrado, situazioni spesso ignorate dalla politica»