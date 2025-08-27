Palermo, chiuso locale a Sferracavallo: 400 clienti ballavano nella discoteca abusiva

È stato sequestrato un locale di Sferracavallo in cui sono state trovate oltre 400 persone a ballare senza alcuna autorizzazione e in assenza delle minime condizioni di sicurezza. Gli agenti del commissariato San Lorenzo, con il supporto di altri reparti e la collaborazione di Asp e Siae, hanno messo i sigilli alla struttura, già sanzionata in passato per le stesse violazioni.

All’interno era in corso una serata danzante con dj, impianto audio professionale e luci stroboscopiche. Il titolare non aveva la licenza del questore, il certificato antincendio, quello di agibilità e l’autorizzazione per pubblico spettacolo. Inoltre non esistevano uscite di emergenza né vie di fuga, con i partecipanti esposti a gravi rischi.

Durante l’ispezione della polizia sono emerse irregolarità anche tra i buttafuori, due dei quali sprovvisti di tesserino identificativo. La Siae ha riscontrato mancanze fiscali per circa 2.500 euro, che saranno segnalate all’Agenzia delle Entrate.

L’organizzatore dell’evento è stato denunciato per spettacolo abusivo: il sequestro è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. La polizia ha annunciato nuovi controlli per garantire sicurezza e il rispetto delle norme nelle zone della movida palermitana.