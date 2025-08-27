Palermo, arrestato un somalo di 24 anni: avrebbe assalito una studentessa straniera al Foro Italico

Arrestato a Palermo un somalo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di violenza sessuale e lesioni personali. I carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno bloccato dopo l’aggressione a una studentessa straniera in città per un programma di scambio culturale.

I fatti risalgono alla notte di Ferragosto, quando la giovane è stata assalita nella zona del Foro Italico: l’uomo, dopo il rifiuto della ragazza, l’ha colpita, strappandole i vestiti e procurandole graffi, morsi ed ecchimosi. Nonostante le ferite, la studentessa è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto a un gruppo di passanti che l’hanno soccorsa.

L’aggressore, fuggito tra gli scogli e poi nascosto dietro alcune cabine elettriche, è stato individuato grazie alle segnalazioni dei cittadini, che hanno fornito indicazioni decisive sull’identità e le abitudini del ventiquattrenne.

La Procura di Palermo ha disposto il fermo, convalidato dal Gip che ha applicato la custodia cautelare in carcere.