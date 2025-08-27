Palermo, agenti aggrediti all’Ucciardone: esposto del sindacato in Procura

Il sindacato di polizia penitenziaria Cnpp Spp ha presento un esposto alla Procura di Palermo sugli agenti feriti da detenuti della nona sezione dell’istituto penitenziario Calogero Di Bona, ex Ucciardone.

L'ennesima aggressione sarebbe avvenuta dopo un diverbio tra due detenuti e uno di loro ha colpito con pugni e calci gli agenti intervenuti. Secondo il sindacato «è necessario intervenire con

urgenza per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che lavorano e vivono all’interno della struttura».