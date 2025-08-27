Faraoni: «Con i soldi del Pnrr si realizzeranno 247 interventi d'edilizia sanitaria in Sicilia»

«Con il Pnrr saranno realizzati 247 interventi di edilizia sanitaria in tutta la regione. Sono consapevole delle condizioni di momentaneo disagio, ma si tratta di sacrifici che condurranno il servizio sanitario regionale a contare su strutture riqualificate ed efficienti, in armonia con il resto d’Europa. Anche l’ospedale Fogliani di Milazzo, in questo quadro, è oggetto di importanti interventi di ammodernamento che, una volta completati, consentiranno di avere una struttura riqualificata e moderna.

In questa fase, assolutamente transitoria, sono state comunque individuate e attuate soluzioni in grado di assicurare la continuità delle prestazioni e un’adeguata assistenza ai pazienti, con il trasferimento di alcune attività al vicino ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto». Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, rispondendo alle segnalazioni del deputato Tommaso Antonino Calderone sulla situazione del presidio ospedaliero della cittadina del Messinese.

In una nota inviata al parlamentare, l’assessore entra nel dettaglio basandosi sui dati forniti dall’Asp di Messina. «Le attività dei reparti di gastroenterologia e di medicina interna, momentaneamente trasferiti a Barcellona - aggiunge Faraoni - si svolgono in condizione di totale sicurezza. Riguardo alla carenza di personale nel reparto di neurologia, è già stato assunto un quarto neurologo attraverso le procedure di reclutamento di medici extra Ue. Quanto alla risonanza magnetica, resa inutilizzabile dall’usura, è già stato avviato l'iter per la sostituzione con uno strumento di ultima generazione. Anche le criticità del reparto di ostetricia e ginecologia sono superate o in via di risoluzione, così come quelle della farmacia, mentre per la carenza di personale di supporto si stanno adottando tutte le iniziative necessarie».