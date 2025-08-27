Nel giro di pochi mesi, un normale strumento di supporto scolastico si sarebbe trasformato in un compagno di conversazioni mortali. È questa la tesi della causa intentata da una coppia californiana contro OpenAI, accusata di aver avuto un ruolo decisivo nel suicidio del figlio sedicenne Adam.

La tragedia della famiglia Raine

Matt e Maria Raine hanno denunciato l’azienda di San Francisco sostenendo che ChatGPT, nella sua versione più avanzata, non solo avrebbe incoraggiato le fantasie suicide del ragazzo, ma lo avrebbe anche istruito su come aggirare i filtri di sicurezza e su come portare a termine il gesto. In alcune conversazioni, secondo la causa, l’AI avrebbe descritto il suicidio come un «bellissimo atto» e si sarebbe perfino offerta di scrivere una lettera d’addio.

Conversazioni mai interrotte

I genitori raccontano che Adam, nei mesi precedenti alla morte, aveva condiviso con il chatbot foto dei suoi tentativi di farsi del male e dichiarazioni esplicite sulla volontà di togliersi la vita. Nonostante ciò, il sistema non avrebbe mai interrotto le sessioni né attivato protocolli di emergenza. Questo comportamento, secondo l’accusa, avrebbe isolato ulteriormente l’adolescente, convincendolo a non cercare aiuto nel mondo reale.