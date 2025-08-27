Bare scoppiate a Villabate, stanziati 29 mila euro: interventi fermi in attesa del consiglio comunale

Soluzione ancora lontana per risolvere l’emergenza igienico-sanitaria in cui versa il cimitero comunale, chiuso a seguito di una ordinanza del sindaco Gaetano Di Chiara da sabato scorso. La giunta municipale al completo ha deliberato una modifica di bilancio dell’importo di 29 mila euro da attingere dai fondi di riserva, e che dovranno essere impiegati per la ricofanatura di una decina di bare ospitate all’interno di cappelle gentilizie a causa della mancanza di loculi, dalle quali fuoriescono liquidi.

Il sindaco Di Chiara, assistito dal segretario generale Sebastiano Piraino, ha approvato in sede di giunta una delibera di variazione bilancio per recuperare le somme dalle pieghe del documento contabile comunale. Quindi la delibera non basta per iniziare gli interventi di bonifica, perché trattandosi di una variazione di bilancio, la competenza è del Consiglio comunale e pertanto dovrà essere ratificata dall’Aula. La prima seduta utile potrebbe essere quella di lunedì prossimo, data in cui si dovrebbe svolgere una seduta del Consiglio straordinario su richiesta delle opposizioni.