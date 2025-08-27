Monreale, fiaccolata in memoria delle tre vittime della strage: «Per non dimenticare»

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
A quattro mesi dalla strage di Monreale in cui furono uccisi tre giovanissimi nel corso di una sparatoria, Monreale ieri sera (26 agosto) è scesa in piazza con un corteo e una fiaccolata. In tanti hanno percorso le strade del paese per arrivare fino alla piazza dove c'è stata la strage.

«Abbiamo organizzato questa manifestazione e la fiaccolata, che si è conclusa in piazza a Monreale per non dimenticare quanto successo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui numerosi
fatti di violenza che si ripetono con troppa frequenza - dicono i familiari della vittime -. Siamo ormai quasi alla fine delle indagini, oltre ad avere giustizia chiediamo anche un cambiamento profondo di chi non rispetta la vita e la terra dei siciliani».

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile sono stati uccisi durante una rissa Salvatore Turdo, 23 anni; Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli 25 anni. Ci sono anche due feriti Nicolò Cangemi, 32 anni e un ragazzo di 16 anni. Per gli omicidi sono stati arrestati Salvatore Calvaruso, 19 anni, e Mattias Conti, 19 anni, che sarebbero accusati di aveerer sparato, e Samuele Acquisto, 18 anni  che era alla guida di una Bmw nera utilizzata dai tre per fuggire dal luogo dell'agguato in via Benedetto D'Acquisto.

